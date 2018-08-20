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Rize kaçtı Akhisar yakaladı

Rize, Akhisar’da 28’de Vedat’la öne geçti. 45’te Seleznyov’un atılmasıyla 10 kişi kalan Akigolar, 66’da Mustafa ile 1 puanı kurtardı

Rize kaçtı Akhisar yakaladı
Süper Lig'in ikinci haftasında Akhisarspor sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Hızla başlayan karşılaşmada Rizespor'da 28. dakikada Segovia ceza sahasında topu müsait durumda olan Vedat Muriç'e aktardı. Vedat net bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi.

SELEZNYOV ATILDI
Akhisar'da 45+1'de Seleznyov, Rizeli Fink'e tükürdüğü gerçekçesiyle VAR sisteminin uyarısı sonucu kırmızı kart gördü. 66'da sahne alan Mustafa Yumlu, Akhisar'a beraberliği getirdi ve maçın sonucunu tayin etti: 1-1
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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