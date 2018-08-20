Rize kaçtı Akhisar yakaladı

Süper Lig'in ikinci haftasında Akhisarspor sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Hızla başlayan karşılaşmada Rizespor'da 28. dakikada Segovia ceza sahasında topu müsait durumda olan Vedat Muriç'e aktardı. Vedat net bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi.



SELEZNYOV ATILDI

Akhisar'da 45+1'de Seleznyov, Rizeli Fink'e tükürdüğü gerçekçesiyle VAR sisteminin uyarısı sonucu kırmızı kart gördü. 66'da sahne alan Mustafa Yumlu, Akhisar'a beraberliği getirdi ve maçın sonucunu tayin etti: 1-1