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Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler

19 Ağustos 2018 Pazar, 22:38:30 Güncelleme: 22:41:51
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Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler

Galatasaray'da yeni transfer Emre Akbaba, müsabakada yedekler arasında yer aldı.

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Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği ve dün resmi sözleşme imzaladığı Emre Akbaba, Göztepe maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

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Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler

Teknik direktör Fatih Terim'in maçta yedek soyundurduğu Emre Akbaba'ya, Galatasaraylı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

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Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler

Tribünlerin uzun süre, tezahüratta bulunduğu oyuncu, sahaya girerek "Üçlü" çektirdi.

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Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler

Galatasaray'dan Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin, sarı-kırmızılılara karşı ilk kez forma giydi. Maçtan önce Fatih Terim'le hasret gideren Yasin Öztekin'e Galatasaray tribünlerinden tepki vardı.

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