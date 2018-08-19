Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler

Galatasaray'da yeni transfer Emre Akbaba, müsabakada yedekler arasında yer aldı.
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği ve dün resmi sözleşme imzaladığı Emre Akbaba, Göztepe maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.
Teknik direktör Fatih Terim'in maçta yedek soyundurduğu Emre Akbaba'ya, Galatasaraylı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.
Tribünlerin uzun süre, tezahüratta bulunduğu oyuncu, sahaya girerek "Üçlü" çektirdi.
Galatasaray'dan Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin, sarı-kırmızılılara karşı ilk kez forma giydi. Maçtan önce Fatih Terim'le hasret gideren Yasin Öztekin'e Galatasaray tribünlerinden tepki vardı.