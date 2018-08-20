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  1. Henry'den altın vuruş!

Süper Lig ekibinden flaş karar!

Süper Lig ekibinden flaş karar!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Cihan Bulut, olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...

  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi 10:26
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