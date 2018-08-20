Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Cihan Bulut, olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını açıkladı.
Ayrıntılar gelecek...
Süper Lig ekibinden flaş karar!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Cihan Bulut, olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.