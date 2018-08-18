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Pektemek veto yedi

G.Saray Başkanı teklif sonrası, ’i aradı. Ancak İmparator, ’in alınmasını istemedi... 30 yaşındaki golcü, kariyerinde birçok kez sakatlandı...

Pektemek veto yedi
Beşiktaş ile arasında sürpriz bir gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği toplantısında Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, uzun süre transfer sohbeti gerçekleştirdi. Orman, Cengiz'e bir türlü forma şansı bulamayan Mustafa Pektemek'i önerdi. Bu teklife olumlu ya da olumsuz bir cevap vermeyen Cengiz, toplantıdan sonra 'i aradı.

SON SEZONU
Tecrübeli teknik adama Mustafa Pektemek'in transferini isteyip istemediğini soran Cengiz, olumsuz yanıt aldı. Galatasaray Başkanı , sonrasında 'a teşekkür etti ve transfer şimdilik askıya alındı. Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan 30 yaşındaki santrforun Siyah- Beyazlılarla olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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