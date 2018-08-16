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Cimbom’dan Badou’ya: sırası sende

ile anlaşan , Senegalli eski yıldızının yıllık ücretinde indirime gitmesini istiyor

Cimbom’dan Badou’ya: Feda sırası sende
G.Saray transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, eski yıldızı Badou Ndiaye için İngiliz kulübü ile anlaşmaya vardı.

KİRALIK...
Ancak Ndiaye'yi ücretinde ikna edebilmek için büyük bir savaş veriyor. Senegalli orta saha oyuncusu yıllık 3 milyon Euro'da ısrarını sürdürüyor. Yönetimi ise eski oyuncusunun '' demesini ve 2.5 milyon Euro'yu kabul etmesini istiyor. 1 yıllığına kiralanacak Ndiaye için görüşmeler devam ediyor
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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