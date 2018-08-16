UEFA Avrupa Ligi 3. ön elemesinde 0-0 biten ilk maçın rövanşında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Burnley'le ikinci maçta da 0-0 berabere kalınca karşılaşma uzatmaya gitti.



Uzatmalarda Burnley, temsilcimiz karşısında Jack Cork'un golüyle 1-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada gelişen Burnley atağında Barnes, Medipol Başakşehir yarı sahasında kazandığı topla ceza sahasına kadar girdi. Barnes'in sağ çaprazdan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.





14. dakikada Bardsley'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert Günok güçlükle topu kornere çeldi.

43. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Visca'nın şutunda kaleci Joe Hart güçlükle golü önledi.

44. dakikada Kerim Frei'nin çizgiden çıkardığı topa Visca'nın vuruşunda, Joe Hart yine gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

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