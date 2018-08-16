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LASK Linz - maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA 'nde 3. eleme turunda bugün LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 1-0 kazanan Siyah - beyazlı ekip deplasmanda da avantajını sürdürmek istiyor. Taraftarlar maç saati yaklaştıkça karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladılar. Peki karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? LASK Linz - Beşiktaş maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Lask Linz - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

UEFA 'nde 'ın 3. eleme turunda bugün LASK Linz ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde yayıncı şoku yaşanıyor...

Saat 20.45'te Avusturya'da yapılacak mücadelenin yayın hakkı için 'nin verdiği teklifin Avusturya Kulübü tarafından kabul edilmediği bildirildi. Linz yetkililerinin yapılan görüşmelerde pazarlık yapmak istedikleri ifade edildi. Bu nedenle TRT, Beşiktaş-Linz maçını yayınlayamayacak. beIN Sports'un da Avusturya Kulübü ile görüşmesinden olumlu bir sonuç çıkmadı. Son dakika sürprizi olmazsa, maç yayınlanmayacak.




BEŞİKTAŞ TUR PEŞİNDE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek.

Linzer Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jovica Tatar ile Aleksandar Djikanovic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeme ise Vojin Vojinovic olacak.

İstanbul'daki karşılaşmayı 'in golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş, bu avantajlı skorla rövanşta tur arayacak. Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyet veya beraberlikte adını play-off turuna yazdıracak. Beşiktaş'ın iki farklı mağlubiyeti halinde ise tur atlayan ekip LASK Linz olacak. Siyah-beyazlılar, tek farklı gollü mağlubiyetlerde dahi turu geçecek.

Beşiktaş ile LASK Linz arasındaki mücadelede üst tura yükselecek takım, play-off turunda Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden galip çıkacak ekibin rakibi olacak.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 18:55
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