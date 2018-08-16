Siyah-beyazlı temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında, Avusturya temsilcisi LASK Linz'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul'daki ilk maçta rakibini Babel'in attığı golle 1-0 yenen Beşiktaş bu sonucun ardından play-off turuna yükseldi... Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi, Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden galip çıkacak ekip olacak.

Beşiktaş mücadeleye etkili başlayamadı. LASK Linz mücadelenin 42. dakikasında Joao Victor'un attığı golle 1-0 öne geçti: Hızlı gelişen LASK Linz atağında Samuel Tetteh'in pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Joao Victor, topu soluna çektikten sonra şutunu çekti, bu şut kaleci Tolga Zengin'in sağından ağlarla buluştu.





Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

Beşiktaş'ta ikinci yarıya Oğuzhan Özyakup oyundan çıkarken yerine Ricardo Quaresma girdi.

68. dakikada LASK Linz, ikinci yarıda oyuna giren Dominik Frieser'in attığı golle skoru 2-0 yaptı: Goiginger'in pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Tetteh'in çektiği şut Tolga Zengin'den dönüp altıpas çizgisi üzerinde bulunan Dominik Frieser'e geldi. Oyuna iki dakika önce giren Frieser'in gelişine çektiği şut ağlarımızla buluştu.

72. dakikada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş iki değişiklik yaptı. Cyle Larin'in yerine Negredo, Tolgay Arslan'ın yerine ise Gökhan Gönül oyuna dahil oldu.

Beklenen gol ise 90. dakikada geldi...







Beşiktaş Alvaro Negredo'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi: Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortayı Pepe, ceza sahasının hemen içerisinde bulunan Alvaro Negredo'ya indirdi. Negredo'nun gelişine çektiği şut LASK Linz ağları ile buluştu ve maç 2-1 sona erdi.

İlk maçta rakibini 1-0 deviren temsilcimiz, 2-1 yenilmesine rağmen play-off'a yükselen taraf oldu.



