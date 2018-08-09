Yol Durumu
  1. Adriano’nun durumu belirsiz
  2. Zafer gecesi olsun

Chadli'yi almaya gitti

Kara ’da den sorumlu yöneticiler, ve aŞfak Mahmutyazıcıoğlu, Belçikalı yıldız için İngiliz ekibi ’li yetkililerle pazarlıkta. Chadli de masaya oturdu. Transfer hear n bitebilir...

Kartal Chadliyi almaya gitti
Beşiktaş de sıcak saatler yaşıyor... Siyah-Beyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Nacer Chadli'nin transferini bitirmeye artık çok yakın. Transferden sorumlu iki yönetici ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 'ya giderek Chadli'nin kulübü Albion ile masaya oturdu.

CHADLİ DE MASAYA OTURDU
İkilinin 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için İngiliz kulübüyle son görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Chadli'nin de dün Londra'ya geçerek pazarlık masasına oturduğu bildirildi

VİDA İÇİN DE GÖRÜŞTÜLER
Beşiktaş'ın Nacer Chadli transferinde artık son aşamaya geldiği öğrenildi. çıkarması ile ilgili bir başka iddia ise 'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida ile ilgiliydi

KARA KARTAL TOK SATICI!
Bilindiği gibi Vida, Arsenal'in transfer listesinde yer alıyor. İddiaya göre, iki yönetici li yetkililerle Vida'nın transferi için bir araya geldi. , Hırvat stoper için rakamın artmasını bekliyor.
Etiketler: , , , , , , , ,
  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar