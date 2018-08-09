Beşiktaş transferde sıcak saatler yaşıyor... Siyah-Beyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Nacer Chadli'nin transferini bitirmeye artık çok yakın. Transferden sorumlu iki yönetici Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Londra'ya giderek Chadli'nin kulübü West Bromwich Albion ile masaya oturdu.
CHADLİ DE MASAYA OTURDU
İkilinin 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için İngiliz kulübüyle son görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Chadli'nin de dün Londra'ya geçerek pazarlık masasına oturduğu bildirildi
VİDA İÇİN DE GÖRÜŞTÜLER
Beşiktaş'ın Nacer Chadli transferinde artık son aşamaya geldiği öğrenildi. İngiltere çıkarması ile ilgili bir başka iddia ise Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida ile ilgiliydi
KARA KARTAL TOK SATICI!
Bilindiği gibi Vida, Arsenal'in transfer listesinde yer alıyor. İddiaya göre, iki yönetici Arsenalli yetkililerle Vida'nın transferi için bir araya geldi. Kartal, Hırvat stoper için rakamın artmasını bekliyor.
CHADLİ DE MASAYA OTURDU
İkilinin 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için İngiliz kulübüyle son görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Chadli'nin de dün Londra'ya geçerek pazarlık masasına oturduğu bildirildi
VİDA İÇİN DE GÖRÜŞTÜLER
Beşiktaş'ın Nacer Chadli transferinde artık son aşamaya geldiği öğrenildi. İngiltere çıkarması ile ilgili bir başka iddia ise Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida ile ilgiliydi
KARA KARTAL TOK SATICI!
Bilindiği gibi Vida, Arsenal'in transfer listesinde yer alıyor. İddiaya göre, iki yönetici Arsenalli yetkililerle Vida'nın transferi için bir araya geldi. Kartal, Hırvat stoper için rakamın artmasını bekliyor.
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