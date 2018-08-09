Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Avusturya ekibi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Son iki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Kartal bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veriyor. Beşiktaş deplasmanda oynayacağı ikinci maç öncesi kendi evinde elde edeceği avantajlı bir skorla turu garantilemek istiyor. Beşiktaş - LASK Linz Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde...



BEŞİKTAŞ LASK LINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz takımıyla 9 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.



Beşiktaş LASK Linz maçı 9 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Mücadele Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.









BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Avusturya temsilcisi LASK Linz ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, basına açık 15 dakikalık bölümde koşu ve kondisyon çalıştı. Antrenmana, henüz hazır olmayan Atiba Hutchinson ile sakatlığı bulunan Adriano Correia katılmadı.

Beşiktaş'ın basına kapalı bölümde taktik uygulamalar üzerinde durduğu belirtildi.







GOL YEMEDEN MAĞLUP ETMELİYİZ



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın konuk edecekleri Avusturya temsilcisi LASK Linz'i gol yemeden mağlup etmenin tur için önemli olduğunu söyledi.



Güneş, futbolculardan Jeremain Lens ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, oynanacak iki maç sonunda tur atlayan takımın belli olacağını belirterek, "Avrupa'daki her maç önemli. İlk maçta gol yemeden kazanmak bir avantajdır." dedi.



LASK Linz'in iyi kapandığını ve hücumu da aynı şekilde gerçekleştirdiğini vurgulayan Güneş, "Rakibin avantajı, 3-4 yıldır birlikte oynayan oyunculardan oluşması. Oyun disiplinleri iyi. İyi kapanarak çıkmayı bilen bir takım. Dikkatli olmalıyız. Sabırlı olmalıyız. Savunma anlayışını kırabilmek ve gol atarak kazanmak için çok çalışacağız." diye konuştu.





​TRANSFER KONUSU



Transfer konusundaki soruyu yanıtlayan Güneş, ağustos ayının sonuna kadar sürelerinin bulunduğunu dile getirdi.



Kadroya takviye yapmak için şartların oluşması gerektiğini anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Transfer konusunda ay sonuna kadar çok zaman var. Transferde bir gün de çoktur 30 gün de azdır. Transferin olması için ekonomik şartların oluşması lazım. Sabırlı olmak lazım. Bazen kalmasını istediğiniz oyuncular gidebilir. Almak istediğiniz kişiler gelmeyebilir. Yönetimin bize verdiği görev, eldeki oyuncularla çalışıp başarılı olmaktır. Umarım sonuç olarak en iyi kadro ortaya çıkar. Şu anda elimizdeki oyuncularla yarışacağız. Şikayet etmeden, elimizdeki oyuncularla el ele vererek taraftarlarımızın istediği Beşiktaş'ı ortaya sürmek istiyoruz."



Sezonun yeni başladığına dikkati çeken Güneş, "Camia olarak baktığınızda henüz havayı yakalamış değiliz. Sezona yeni girdik. Çalışmaya, tecrübeye, kaliteye ve maçlara bakarak oyuncu değerlendirmesi yapacağız. Takım, ligdeki 4-6 haftanın ardından çizgisini gösterir. Oraya gelene kadar kayıp yaşamadan gitmek istiyoruz. Bu turdan sonra bir mücadelemiz daha olacak. En iyi oyuncularla yarışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Takımın genel durumunu değerlendirmenin erken olduğunu kaydeden Güneş, "Bunu söylemek için oyuncuların tamamının bir arada olması gerekiyor. Şu aşamada bu yarışı yapabileceğimizi düşünüyoruz. Maçları kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Çok çalışarak, isteyerek tüm maçları kazanmayı istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



​GLASNER: EKSİKLERİ TESPİT ETTİK



Beşiktaş'ın yarın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşılaşacağı Avusturya ekibi LASK Linz'in teknik direktörü Oliver Glasner, siyah-beyazlı ekibin eksiklerini tespit ettiklerini ve bunlardan faydalanacaklarını söyledi.

Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Glasner, "Beşiktaş, uluslararası tecrübe sahibi ve güçlü bir takım. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı ortada, birçok büyük takımı yendi. Dersimize iyi çalıştık, detayları inceledik ve Beşiktaş'ın hatalarını tespit ettik. Maç için öngörülerimiz var ve buna göre hareket edeceğiz. Bizim de yakalayacağımız pozisyonlar olacak, bunları değerlendirmeye çalışacağız. Ödevlerimize iyi çalıştık. Şu anda oyuncularım dahi taktiğimizi bilmiyor. Beşiktaş'a sürpriz yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Siyah-beyazlı ekibin birçok maçını izleyerek analizler yaptıklarını söyleyen 43 yaşındaki teknik adam, "Beşiktaş gerçekten iyi oynayan ve başlı başına kaliteli bir takım. Daha ofansif oynamayı ve önde rahatsız etmeyi düşünüyoruz. İyi ve heyecanlı bir maç ortaya koymaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarının oluşturduğu atmosfer ile ilgili bir soruya Glasner, "Yarın 30 bin kişi bekleniyor ve çok sesli bir ortam olacağını biliyoruz. Fakat stada, taraftara karşı değil Beşiktaşlı futbolculara karşı oynayacağız. Bizim rakibimiz 11 kişiden ibaret." yanıtını verdi.

Avusturyalı teknik adam ayrıca, saha zemininden memnun kalmadığını dile getirdi.



​TRAUNER: "İYİ HAZIRLANDIK"

LASK Linz'in takım kaptanı Gernot Trauner, maça yüksek motivasyonla hazırlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun bir süredir böyle bir maç için hazırlanıyorduk. Motivasyonumuz iyi. Deplasmanda oynayacağımız için taraftarların baskısı olacaktır ama her şey sahada neticelenecek. Burası çok gürültülü bir stat, dünyanın en sesli ortamı burada. Saha içinde anlaşamazsak vücut dilini kullanacağız."



