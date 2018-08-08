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haberine göre internet sitesinden, 'nın i için ile anlaştığını açıkladı. Anlaşmaya göre Real Madridli Mateo Kovacic 1 sezon boyunca kiralık olarak Chelsea'de forma giyecek

Real Madridin yeni transferi açıklandı!

bir flaş e daha imza attı...

Galacticos, uzun süredir transfer etmeye çalıştığı Belçika 'nın kalecisi 'yı kadrosuna kattı. 'den yapılan açıklamada, Real Madrid'le transfer için anlaşma sağlandığı ve İspanyol devinden Mateo Kovacic'in 1 sezon boyunca kiralık olarak ekibinde forma giyeceği belirtildi.





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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 22:31
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