Real Madrid bir flaş transfere daha imza attı...

Galacticos, uzun süredir transfer etmeye çalıştığı Belçika Milli Takımı'nın kalecisi Thibaut Courtois'yı kadrosuna kattı. Chelsea'den yapılan açıklamada, Real Madrid'le transfer için anlaşma sağlandığı ve İspanyol devinden Mateo Kovacic'in 1 sezon boyunca kiralık olarak Londra ekibinde forma giyeceği belirtildi.











