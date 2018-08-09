Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia geldi... Ada basını, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Andre Ayew'in kardeşi Jordan Ayew'in Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldığını öne sürdü. Haberde, Galatasaray'ın Swansea formasını giyen Ganalı yıldızı kiralamak istediğini ve görüşmelerin sürdüğü de ifade edildi.
Flaş iddia: Bir Ayew de Galatasaray alıyor
Ada basını, Sarı-Kırmızılılar’ın Andre Ayew’in kardeşi Jordan’ı istediğini yazdı
Etiketler: Galatasaray , Andre Ayew , Fenerbahçe , ada , flaş
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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