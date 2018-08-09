Lask Linz takımında forma giyen Türk futbolcu Doğan Erdoğan, Türkiye'ye iner inmez açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Beşiktaş gibi büyük bir takımla oynayacağız. Büyük bir fırsat bizim için umarım her şey güzel olur. Karşı takımı iyi analiz ettik ve iyi hazırlandık bakalım maç bize neler getirecek" ifadelerini kullandı.
Bizim için büyük fırsat
Linz’in Türk oyuncusundan açıklamalar...
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye , Beşiktaş , Linz
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.