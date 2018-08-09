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Bizim için büyük fırsat

’in Türk oyuncusundan açıklamalar...

Bizim için büyük fırsat
Lask takımında forma giyen Türk futbolcu Doğan Erdoğan, 'ye iner inmez açıklamalarda bulundu. Erdoğan, " gibi büyük bir takımla oynayacağız. Büyük bir fırsat bizim için umarım her şey güzel olur. Karşı takımı iyi analiz ettik ve iyi hazırlandık bakalım maç bize neler getirecek" ifadelerini kullandı.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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