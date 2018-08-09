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karşısında turu deplasmana bıraktı!

3. ön eleme turunda kendi evinde ’i konuk eden Medipol , sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Başakşehir Burnley karşısında turu deplasmana bıraktı!

Medipol , 3. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği 'nin takımı ile 0-0 berabere kaldı.

54. dakikada Burnley etkili geldi. Kaleci Joe Hart'ın gönderdiği uzun topu, Barnes kafa ile ceza sahası içine aşırdı. Altıpasın önünde topla buluşan Hendrick, dar açıdan meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Mert'in ayağıyla müdahale ettiği top kornere çıktı.

62. dakikada Epureanu'nun gönderdiği uzun topu ceza yayı içinde Visca indirdi. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Jojic, sağ çaprazdan sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

90+1. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ taraftan korneri kullanan Emre Belözoğlu, meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi. Ön direkte savunmadan seken top yan ağlara gitti.

Mücadele, 0-0 sona erdi.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 18:25
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