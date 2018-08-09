Transfer döneminde İspanyol kaleci Fabri'yi Premier League ekiplerinden Fulham'a satan Beşiktaş, kaleci rotasyonunu yine Premier League'den takviye etmeye hazırlanıyor.



Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Kolombiyalı kaleci David Ospina ile her konuda anlaştı. Ayrıca, Arsenal da Ospina ile iletişime geçerek bu yaz takımdan ayrılmasına izin vereceklerini belirtti.

Petr Cech'in de yer aldığı Arsenal'da Bayer Leverkusen'den Bernd Leno'nun transfer edilmesinin ardından kaleci rotasyonunda üçüncü sıraya kadar düşen Ospina, Kolombiya Milli Takımı ile Rusya'da Dünya Kupası'nda da mücadele etmişti