Yol Durumu
  1. Başakşehir - Burnley UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

'yı bitiriyor

'un haberine göre, siyah-beyazlı takım, 'in Kolombiyalı kalecisi 'yla anlaşma sağladı.

İngilizler duyurdu! İşte Beşiktaşın yeni kalecisi

döneminde İspanyol kaleci Fabri'yi ekiplerinden Fulham'a satan , kaleci rotasyonunu yine Premier League'den takviye etmeye hazırlanıyor.

'un haberine göre Beşiktaş, Kolombiyalı kaleci ile her konuda anlaştı. Ayrıca, da Ospina ile iletişime geçerek bu yaz takımdan ayrılmasına izin vereceklerini belirtti.

'in de yer aldığı Arsenal'da 'den Bernd Leno'nun transfer edilmesinin ardından kaleci rotasyonunda üçüncü sıraya kadar düşen Ospina, Kolombiya ile 'da 'nda da mücadele etmişti

Etiketler: , , , , , , , , , ,
  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 18:34
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar