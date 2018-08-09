Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'nın LASK Linz takımı 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyet getiren golü 6. dakikada Ryan Babel kaydetti: Sağ kanatta topla buluşan Oğuzhan Özyakup, ortasını arka direkte bulunan Ryan Babel'e yaptı. Babel'in kafa vuruşunda top LASK Linz ağları ile buluştu. 45. dakikada ise Tolgay Arslan'ın aşırtma bir vuruşunda top üst direkten geri döndü. 90+4'te ise Negredo direğe takılan bir diğer isim oldu.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.

Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0 mağlup ederek adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. LASK Linz ise bir önceki turda Norveç'in Lilleström ekibini 4-0 ve 2-1 yenerek 3. ön eleme turunda mücadele hakkı yakaladı.

Kara Kartal, bu turu geçmesi halinde play-off'ta Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Öte yandan Beşiktaş'ın süper starı Pepe bir ilki yaşadı. Portekizli stoper kariyerinde ilk kez bir UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı.



MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi LASK Linz ile yaptığı ilk maça, B36 Torshavn mücadelesine göre 2 değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Adriano Correia, kadroda yer alamadı. Teknik direktör Şenol Güneş, 2. ön eleme turundaki iki maçta ilk 11'de görev verdiği Fatih Aksoy'u ise yedeğe çekti. Güneş, Fatih'in yerine Pepe'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Pepe, bu sezon ilk kez resmi bir maçta görev aldı. Adriano'nun yokluğunda Oğuzhan Özyakup, ilk 11'de şans buldu.

ROCO VE QUARESMA İLK KEZ KADRODA

Beşiktaş'ta yeni transfer Enzo Roco, transferinin ardından ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Portekiz'in 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki mücadelelerinde görev alan Ricardo Quaresma da maça yedek başladı. B36 Torshavn ile İstanbul'da oynanan maçta kadroda yer alamayan İspanyol oyuncu Alvaro Negredo da bu sefer yedek soyundu. Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz ve Vagner Love yedekler arasında bulundu. Siyah-beyazlılarda 3. ön eleme turu için UEFA listesinde yer alan Domagoj Vida, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın, teknik direktör Şenol Güneş tarafından maç kadrosunda tercih edilmedi.

STAT DOLMADI

Beşiktaşlı taraftarların B36 Torshavn mücadelesine göre LASK Linz maçına ilgisi az oldu. Vodafone Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi. Az sayıdaki Avusturyalı taraftar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi. Öte yandan, karşılaşma öncesi Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yöneticiler Cihat Kumuşoğlu ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, UEFA Delegesi David McDowell, LASK Linz Kulübü Başkanı Siegmund Gruber ve kulübün ikinci başkanı Wolfgang Resch'yi dostluk yemeğinde ağırladı.

Fikret Orman, UEFA Delegesi David McDowell ile Siegmund Gruber'e günün anısına bir plaket takdim etti. Bu arada B36 Torshavn maçına göre Vodafone Park zeminin daha da bozulduğu dikkati çekti.