Hazır ol Soldado

Fenerbahçe'de Soldado sürprizi yaşanıyor. Hazırlık maçlarında biraz da mecburiyetten santrfor mevkinde Alper Potuk'u oynatan teknik patron Phillip Cocu, Benfica maçı öncesi Soldado'ya göz kırptı.
FİZİKSEL OLARAK HAZIR
Elindeki sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan, ancak bireysel çalışmalarını sürdüren Soldado'nun idmalarda beklenenin çok üzerinde bir perormans göstermesi Cocu'nun fazlasıyla dikkat çekti. Kulübe yakın kaynaklar Hollandalı teknik adamın Cocu'nun Soldado'yu Benfica maçının 2. yarısında hatta ilk 11'e şans verme şansının olduğunı belirtiyorlar.
FİZİKSEL OLARAK HAZIR
Elindeki sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan, ancak bireysel çalışmalarını sürdüren Soldado'nun idmalarda beklenenin çok üzerinde bir perormans göstermesi Cocu'nun fazlasıyla dikkat çekti. Kulübe yakın kaynaklar Hollandalı teknik adamın Cocu'nun Soldado'yu Benfica maçının 2. yarısında hatta ilk 11'e şans verme şansının olduğunı belirtiyorlar.
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