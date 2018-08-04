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lu futbolcular ABD Başkanı 'a pankartla tepki gösterdi!

ekiplerinden hazırlık maçında 2. Lig ekiplerinden 'u 3-0 mağlup etti. Gaziantepsporlu futbolcular, mücadelenin sına çıkarken 'nin hemşehrileri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım kararı uygulamasına açtıkları pankartla tepki gösterdi.

Trumpa pankartlı tepki!

'in başlamasında 1 hafta kala, son hazırlık maçında 4 Eylül Stadyumu'nda ile karşılaştı. Sivasspor rakibini 3-0 yenerken, karşılşamaya Gaziantepsporlu futbolcuların açtıkları pankart damga vurdu!

Karşılaşmanın sına çıkan Gaziantepspor, açtığı pankartla 'nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e karşı yaptırım kararına tepki gösterdi. Gaziantepsporlu futbolcuların açtığı pankarta, "Ey , Gül'ün formasında 6 bin 317 şehidin kanı var. Gül'e tehdit vız gelir akıllı ol yorum biz Antepliyiz" yazarak Bakan Gül'e destek verdi.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 23:06
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