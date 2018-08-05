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maçı ne zaman oynanacak? - Akhisar maçı saat kaçta hangi kanalda?

Son şampiyon , maçında Akhisarspor ile 'da karşılaşacak. Peki Galatasaray - Akhisarspor Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? hangi kanalda? İşte Galatasaray - Akhisarspor Süper Kupa maçına dair merak edilen tüm detaylar...

Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray - Akhisar maçı saat kaçta hangi kanalda?

'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan , yeni sezona da kupayla başlamayı hedefliyor.

Cimbom, geçen sezon 'nı kazanan Akhisarspor ile yarın maçında karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak. Galatasaray - Akhisarspor maçını hakem yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

Galatasaray, bu sezon ilk resmi maçına çıkacak.

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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 01:58
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