Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da kupayla başlamayı hedefliyor.

Cimbom, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ile yarın TFF Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak. Galatasaray - Akhisarspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

Galatasaray, bu sezon ilk resmi maçına çıkacak.