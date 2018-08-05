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i rafa kaldırdı!

Hasan Ali transferi rafa kaldırdı!
Phillip Cocu göreve geldiğinde takvile yapılmasını istediği bölgelerden bir tanesi de sol bekti. Ancak şu anda durum değişti. Milli takım kampından sonra bile tatili çalışarak geçiren Hasan Ali Kaldırım, fiziksel olarak takımın en iyi durumda olan futbolcularından birisi oldu. Cocu da sol bek ini rafa kaldırdı. Herkes Hasan Ali'den bu sezon patlama bekliyor.
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