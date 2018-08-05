Yol Durumu
  1. Süper randevu
  2. Hasan Ali transferi rafa kaldırdı!

F.Bahçe’ye müjdesi

F.Bahçe’ye Jonas müjdesi
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica'da sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Benfica'nın en golcü ismi olan Brezilyalı forvet Jonas, Suudi Arabistan ekibi Al- Nassr ile anlaştı. Suudi Arabistan'da yıllık 6 milyon Euro alacak olan Jonas, Fenerbahçe'ye karşı oynamayacak.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar