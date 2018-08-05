Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica'da sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Benfica'nın en golcü ismi olan Brezilyalı forvet Jonas, Suudi Arabistan ekibi Al- Nassr ile anlaştı. Suudi Arabistan'da yıllık 6 milyon Euro alacak olan Jonas, Fenerbahçe'ye karşı oynamayacak.
F.Bahçe’ye Jonas müjdesi
Etiketler: Suudi Arabistan , Benfica , Fenerbahçe , Jonas
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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