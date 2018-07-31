Atiba'nın Beşiktaş'tan bu sezon alacağı toplam rakam belli oldu. Buna göre Kanadalı futbolcu yeni sezonda net 825 bin Euro alacak. Bu para 10 eşit taksitte ödenecek. 35 yaşındaki oyuncu 10 maç oynarsa 100 bin Euro, 20 maç oynarsa 250 bin euro, 30 maç oynarsa 500 bin Euro daha kazanacak.
Atiba’ya 825 bin ödenecek
Yönetimin anlaştığı Kanadalı net 825 bin Euro alacak
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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