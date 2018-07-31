Yol Durumu
  1. Bana güvenenleri asla mahcup etmem
  2. Kartal’dan kuvvet çalışması

’ya 825 bin ödenecek

Yönetimin anlaştığı net 825 bin alacak

Atiba’ya 825 bin ödenecek
Atiba'nın 'tan bu sezon alacağı toplam rakam belli oldu. Buna göre Kanadalı futbolcu yeni sezonda net 825 bin Euro alacak. Bu para 10 eşit taksitte ödenecek. 35 yaşındaki oyuncu 10 maç oynarsa 100 bin Euro, 20 maç oynarsa 250 bin euro, 30 maç oynarsa 500 bin Euro daha kazanacak.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar