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Ömer Faruk çok değerli!

Altyapıdaki 15 yaşındaki genç yetenekten bahseden Koç, "Futbolcumuz çok değerlidir. nda ülkenin en iyisidir" dedi

Ömer Faruk çok değerli!
Başkan Ali Koç, Divan'da sözü kulübün altyapısında yer alan 15 yaşındaki yetenek Ömer Faruk Beyaz'a getirdi. Başkan Koç, "Ömer Faruk Beyaz, Feyenoord maçında arkamda oturuyordu. 2 kez görüştüm kendisiyle. Eski yönetim bir sözleşme yapmış. Futbolcumuz çok değerlidir. nda ülkenin en iyisidir. Başkaları da ailesinin kafalarını karıştırmaya çalışıyor. Aileler bazen futbolculara çok faydalı oluyor, bazıları zararlı oluyor. Bu aile umarım faydalı olacak" dedi.
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