Başkan Ali Koç, Divan'da sözü kulübün altyapısında yer alan 15 yaşındaki yetenek Ömer Faruk Beyaz'a getirdi. Başkan Koç, "Ömer Faruk Beyaz, Feyenoord maçında arkamda oturuyordu. 2 kez görüştüm kendisiyle. Eski yönetim bir sözleşme yapmış. Futbolcumuz çok değerlidir. Yaş grubunda ülkenin en iyisidir. Başkaları da ailesinin kafalarını karıştırmaya çalışıyor. Aileler bazen futbolculara çok faydalı oluyor, bazıları zararlı oluyor. Bu aile umarım faydalı olacak" dedi.
Ömer Faruk çok değerli!
Altyapıdaki 15 yaşındaki genç yetenekten bahseden Koç, "Futbolcumuz çok değerlidir. Yaş grubunda ülkenin en iyisidir" dedi
Etiketler: Ali Koç , Ömer Faruk Beyaz , yaş grubu
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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