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Sen Türk’sün

Mesut’un Alman faşizmine karşı isyan bayrağı açması Avrupa’da yaşayan göçmenleri harekete geçirdi. On binlerce kişi Twitter’da uğradıkları ırkçılığı ifşa etmeye başladı. ’da yetişen manken de Mesut’a destek çıktı

Sen Türk’sün
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in ırkçılığa maruz kaldığı gerekçesiyle Alman Milli Takımı'nı bırakmasının ardından 'da alevlenen ırkçılık tartışmaları, sosyal medyada yeni bir akımın başlamasına neden oldu. Akımı Türk asıllı Alman vatandaşı Ali Can başlatırken, Avrupa'da yaşayan birçok göçmenden uğradıkları ırkçılıkla ilgili binlerce mesaj yağdı. Öte yandan 'in Almanya milli takımını bırakması ile birlikte başlayan ırkçılık tartışmalarında de katıldı. Mesut Özil'in yaşadığı sorunların başında Özil'in Türk olmasının yattığını söyleyen Şebnem Schaefer, "Ben de çok zorlandım. Favori gösterildiğim halde, ikinci seçildiğim 'Miss Germany' yarışmasında ve katıldığım 'Star Search' yarışmasında Türk kimliğimi ön plana çıkardılar. Orada Polonyalılar, Ruslar, Yugoslavlar da vardı ama hiçbirinin kökenleri söylenmedi. Ama benim Türk olduğumu hep vurguladılar" dedi.



Şebnem Schaefer de Almanya'da kendisine ayrımcılık yapıldığını iddia ederek Mesut'a arka çıktı.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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