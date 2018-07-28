İzmirde kardeş payı! Altınordu 1-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu, Altınordu ile oynanan dostluk maçına genç ağırlıklı kadroyla çıktı. Sarı-lacivertlilerde son olarak profesyonel sözleşme imzalanan altyapı patentli futbolcular Burak Albayrak ve Mahsun Capkan on birde sahaya çıktı. Cocu, ayrıca Yiğithan, Samed, Uygar ve Ahmethan gibi gençlere de şans verdi.



