Spor Toto Süper Lig'in en iyi isimlerinden biri olan Medipol Başakşehir'in Togolu forveti Emmanuel Adebayor'dan üzücü bir haber geldi.
Başakşehirli Adebayor'dan kötü haber
Medipol Başakşehir formasını terleten Togolu forvet Emmanuel Adebayor'un mikrobik bir hastalığa yakalandığı ve ligin en az ilk 4-5 haftasında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Etiketler: Spor Toto Süper Lig , Medipol Başakşehir , Emmanuel Adebayor
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