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Başakşehirli Adebayor'dan kötü haber

formasını terleten Togolu forvet 'un mikrobik bir hastalığa yakalandığı ve ligin en az ilk 4-5 haftasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'in en iyi isimlerinden biri olan Medipol Başakşehir'in Togolu forveti Emmanuel Adebayor'dan üzücü bir haber geldi.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 12:05
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