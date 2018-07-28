Barcelona'nın kadın takımı Barcelona Femeni, erkek takımla birlikte ABD'ye gitti. Ancak erkeklerin uçakta birinci sınıf yolculuk yaptıkları belirlendi. Kadınların ise erkek takımın aksine, ekonomi sınıfında uçtukları öğrenildi. Barcelona yönetimi ise uçuşun ayarlandığı esnada kadın takımının tura katılıp katılmayacağını bilmediklerini söyledi. Bu durum sosyal medyada tepki çekti. Danimarka Erkek Milli Takımı'ndan ise kadın futbolculara destek geldi: Bizden alın, onlara verin.
Havada sınıf farkı
Etiketler: Barcelona , Erkek Milli Takımı
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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