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Havada sınıf farkı

Havada sınıf farkı
Barcelona'nın kadın takımı Femeni, erkek takımla birlikte ABD'ye gitti. Ancak erkeklerin uçakta birinci sınıf yolculuk yaptıkları belirlendi. Kadınların ise erkek takımın aksine, ekonomi sınıfında uçtukları öğrenildi. Barcelona yönetimi ise uçuşun ayarlandığı esnada kadın takımının tura katılıp katılmayacağını bilmediklerini söyledi. Bu durum sosyal medyada tepki çekti. Danimarka 'ndan ise kadın futbolculara destek geldi: Bizden alın, onlara verin.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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