Fırtına öncesi sessizlik

Cimbom'da Gomis bilmecesi sürüyor... Zam talebine olumsuz yanıt gelen Fransız yıldızın gösterdiği tavır, menajerinin yaptığı açıklamalar ve basındaki iddialara rağmen Galatasaray cephesinden adeta çıt çıkmıyor...
Konuyla ilgili Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim'in açıklama yapmaması, "İddialar doğru" yorumlarını da beraberinde getiriyor. Kulislerde ise Gomis'in ayrılığının çok yakın olduğu konuşuluyor. Suudi Arabistan'dan bir kulüpten 10 milyon Euro'luk teklif aldığı iddia edilen yönetimin kısa süre içinde flaş bir karar alacağı öne sürülüyor.
Konuyla ilgili Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim'in açıklama yapmaması, "İddialar doğru" yorumlarını da beraberinde getiriyor. Kulislerde ise Gomis'in ayrılığının çok yakın olduğu konuşuluyor. Suudi Arabistan'dan bir kulüpten 10 milyon Euro'luk teklif aldığı iddia edilen yönetimin kısa süre içinde flaş bir karar alacağı öne sürülüyor.
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