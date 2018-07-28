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Fırtına öncesi sessizlik

’in tavrı ve menajerinin açıklamalarına rağmen yönetim ve Terim’den henüz açıklama gelmedi. ise ayrılığının yakın olduğu konuşuluyor

Fırtına öncesi sessizlik
Cimbom'da Gomis bilmecesi sürüyor... talebine olumsuz yanıt gelen Fransız yıldızın gösterdiği tavır, menajerinin yaptığı açıklamalar ve basındaki iddialara rağmen Galatasaray cephesinden adeta çıt çıkmıyor...

Konuyla ilgili Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim'in açıklama yapmaması, "İddialar doğru" yorumlarını da beraberinde getiriyor. ise Gomis'in ayrılığının çok yakın olduğu konuşuluyor. Suudi Arabistan'dan bir kulüpten 10 milyon Euro'luk teklif aldığı iddia edilen yönetimin kısa süre içinde flaş bir karar alacağı öne sürülüyor.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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