Erkek basketbol takımındaki antrenör bilmecesi çözüldü. Sarı-Kırmızılılar, Ertuğrul Erdoğan'la sözleşme imzaladı. Sarı-Kırmızılılar ayrıca, Sakarya BŞB'den Can Korkmaz, Antalyaspor'dan Hasan Emir Gökalp ve İstanbu BŞB'den Ayberk Olmaz'la anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Erdoğan imzayı attı
Etiketler: Sakarya , Recep Tayyip Erdoğan , Ertuğrul Erdoğan , Antalyaspor , BŞB , Ayberk Olmaz
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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