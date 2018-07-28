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Erdoğan imzayı attı

Erdoğan imzayı attı
Erkek basketbol takımındaki antrenör bilmecesi çözüldü. Sarı-Kırmızılılar, Ertuğrul Erdoğan'la sözleşme imzaladı. Sarı-Kırmızılılar ayrıca, 'den Can Korkmaz, 'dan Hasan Emir Gökalp ve İstanbu BŞB'den Ayberk Olmaz'la anlaşmaya varıldığını duyurdu.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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