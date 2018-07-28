Aslan Silva'ya gidiyor

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Andre Silva heyecanı yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar, kısa bir süre önce transfer gündemine giren Portekizli golcü için resmi girişimlere başlıyor. Birkaç gün içinde yöneticilerin İtalya'ya giderek hem Andre Silva hem de Milan kulübüyle masaya oturması bekleniyor.
SİLVA'NIN ÖNYARGILARI VAR!
Alınan bilgilere göre Galatasaray ilk olarak Andre Silva ve menajeriyle bir araya gelecek. Bu görüşmede, genç yıldızın Türkiye'ye transferiyle ilgili olumsuz düşüncelerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.
KRİTİK BİR ZİRVE YAPILACAK
Yöneticiler ardından Milan kulübünün yetkilileri ile masaya oturacak. Yapılacak kritik zirvede hem 1 yıllık kiralama teklifinin ayrıntıları hem de transferin maliyetiyle ilgili konular görüşülecek.
TERİM MUTLAKA İSTİYOR
Teknik direktör Fatih Terim hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de Gomis konusundaki belirsizlikleri düşünerek bu transferin mutlaka bitmesini istiyor. Yönetim de her türlü fedakarlığı yapıyor.
SİLVA'NIN ÖNYARGILARI VAR!
Alınan bilgilere göre Galatasaray ilk olarak Andre Silva ve menajeriyle bir araya gelecek. Bu görüşmede, genç yıldızın Türkiye'ye transferiyle ilgili olumsuz düşüncelerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.
KRİTİK BİR ZİRVE YAPILACAK
Yöneticiler ardından Milan kulübünün yetkilileri ile masaya oturacak. Yapılacak kritik zirvede hem 1 yıllık kiralama teklifinin ayrıntıları hem de transferin maliyetiyle ilgili konular görüşülecek.
TERİM MUTLAKA İSTİYOR
Teknik direktör Fatih Terim hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de Gomis konusundaki belirsizlikleri düşünerek bu transferin mutlaka bitmesini istiyor. Yönetim de her türlü fedakarlığı yapıyor.
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