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Son karar Erdoğan

yönetimi, erkek basketbol takımı baş antrenörlüğü görevi için Ertuğrul Erdoğan ile anlaştı

Oktay Mahmuti'nin sözleşmesini tek taraflı fesh etmesinin ardından büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray Odebank'ta antrenörlük bilmecesi çözüldü... Sarı-Kırmızılılar son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni çalıştıran Ertuğrul Erdoğan ile el sıkıştı. Erdoğan, 2010'da Bogdan Tanjevic'in hastalığı döneminde Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamıştı
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