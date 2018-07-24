Son karar Erdoğan

Oktay Mahmuti'nin sözleşmesini tek taraflı fesh etmesinin ardından büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray Odebank'ta antrenörlük bilmecesi çözüldü... Sarı-Kırmızılılar son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni çalıştıran Ertuğrul Erdoğan ile el sıkıştı. Erdoğan, 2010'da Bogdan Tanjevic'in hastalığı döneminde Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamıştı