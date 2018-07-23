Yine olsa yine çektiririm!

Almanya'da büyüdüm ama ailemin kökleri Türkiye'den. İki kalbim var. Biri Alman, biri Türk. Annem her zaman bana geçmişimi, aile geleneklerimizi unutmamamı öğütledi.
Erdoğan ile fotoğraf çektirmek ailemin ülkesinin en üst düzey yetkilisine saygı göstermekti. Seçimde ya da seçimden önce, ne olursa olsun yine de o fotoğrafı çektirirdim.
İngiltere'de oynayan Cenk, Mesut ve İlkay, Londra'daki görüşmede Erdoğan'a forma hediye etmişti.
ALMAN MIİLLİ TAKIMINI BIRAKTI
Mesut Özil, "Alman Federasyonu, Türk kökenime saygısızlık yaptı. Artık yeter. Irkçılık ile saygısızlığı hissettiğim için Almanya formasını giymeyeceğim" dedi.
Erdoğan ile fotoğraf çektirmek ailemin ülkesinin en üst düzey yetkilisine saygı göstermekti. Seçimde ya da seçimden önce, ne olursa olsun yine de o fotoğrafı çektirirdim.
İngiltere'de oynayan Cenk, Mesut ve İlkay, Londra'daki görüşmede Erdoğan'a forma hediye etmişti.
ALMAN MIİLLİ TAKIMINI BIRAKTI
Mesut Özil, "Alman Federasyonu, Türk kökenime saygısızlık yaptı. Artık yeter. Irkçılık ile saygısızlığı hissettiğim için Almanya formasını giymeyeceğim" dedi.
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