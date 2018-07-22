Mesut Özil, Milli Takımı bırakma nedeni olarak ise maruz kaldığı ırkçılık olaylarını neden gösterdi.

Mesut, "Yaşanan olaylar sonrasında uzun süre düşündüm ve ırkçılık ile saygısızlığı hissettiğim için artık Almanya Milli Takım formasını giymeyeceğim. Bu formayı büyük bir heyecanla giyiyordum ancak artık bu durum, böyle değil. Bu kararı almam inanılmaz zor oldu, çünkü takım arkadaşlarım, teknik heyet ve Almanya'nın iyi insanları için her şeyimi verdim. Federasyon yetkilileri benim Türk köklerime saygısızlık yaptığı ve beni politik propaganda malzemesi yaptığı için, artık yeter.'' sözlerini kullanarak Milli Takımı bıraktığını söyledi.