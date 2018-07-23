Kanarya&Kartal için kura günü!

Türk futbolunun kalbi bugün İsviçre'de atacak... UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları Nyon'da çekilecek... 10 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Fenerbahçe'yi zorlu rakipler bekliyor. Sarı-Lacivertliler'in belli olan iki muhtemel rakibi Portekiz'den Benfica ve Ukrayna'dan Dinamo Kiev... Ayrıca Ajax-Sturm Graz ve Basel- PAOK eşleşmelerinin galipleri de Fenerbahçe'yle eşleşebilir.
RAKİPLER KOLAY
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nda B36Torshavn ile eşleşen Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in de 3. ön eleme turundaki rakipleri bugün belli olacak. Seri başı olan Beşiktaş ve Başakşehir'i tam dişine göre takipler bekliyor.
RAKİPLER KOLAY
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nda B36Torshavn ile eşleşen Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in de 3. ön eleme turundaki rakipleri bugün belli olacak. Seri başı olan Beşiktaş ve Başakşehir'i tam dişine göre takipler bekliyor.
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