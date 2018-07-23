İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Galatasaray, hazırlık maçlarında alarm vermeye devam ediyor. Zayıf rakibi Wil 1900'ü ancak 1-0 yenebilen sarı-kırmızılı ekip, PSV'ye 3-1, Valencia'ya ise 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Bu durum bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı arayan yönetim ve teknik heyeti harekete geçirdi. Valencia maçı sonrası Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdürrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, acilen hızlı bir stoper, bir 8 numara ve bir de Bafetimbi Gomis'e destek atacak bir forvet isteğini tekrarladı.