İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklaması, Alman basınında geniş yer buldu.

Frankfurter Rundschau gazetesi, ''Özil, Alman Futbol Federasyonu (DFB) ve medyayla hesaplaştı'' başlığını kullandığı haberinde, Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafa sahip çıktığına, DFB, medya ve sponsor olan Mercedes firmasını sert bir şekilde eleştirdiğine yer verdi.

Der Tagesspiegel gazetesi, manşetinden duyurduğu haberinde, milli takımı bırakan 29 yaşındaki oyuncunun saygısızlığı ve ırkçılığı hissettiği sürece oynamayacağını kaydettiği aktarıldı.





Spiegel online sitesinde yer alan haberde, "Özil, Almanya için oynamak istemiyor'' başlığı flaş haber olarak kullanıldı.

Haberde, tecrübeli futbolcunun Almanya Milli Takımı'nda oynamak istememesine gerekçe olarak kendisine yönelik ırkçılık ve saygısızlık yapılmasını gösterdiği belirtilerek, Mesut Özil'in özellikle DFB Başkanı Reinhard Grindel'i hedef aldığı ifade edildi.

Focus'ta yer alan haber yorumda ise Mesut Özil'in açıklamalarının ne kadar kırgın olduğunu gösterdiği belirtildi. Haberde, özellikle Mesut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraf sonrası baskıya maruz kaldığı dönemde DFB tarafından yalnız bırakıldığı hissine kapıldığına ve en önemlisinin ise okuduğu ortaokulda yapılması planlanan etkinliğin iptal edilmesinin kendisini derinden üzdüğüne dikkat çekildi.





Yorumda, ''DFB Başkanı Grindel görevde kalmak istiyorsa Mesut'un açıklamalarına bir argüman getirmeli.'' ifadesi kullanıldı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung ise ''Özil artık Almanya için oynamayacak'' başlığını kullandı. Mesut Özil'in milli takımı bırakmasının iyi bir gelişme olmadığının vurgulandığı haberde, Alman futbolundaki krizin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuldu.

Die Welt gazetesi, manşetinden verdiği haberinde, İngilizce ''Mesut'tan mesaj'' anlamına gelen ''Message from Mesut'' başlığını tercih etti. Haberde, Mesut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraf sonrası ilk kez açıklama yaptığı vurgulanarak, futbolcunun yaptığı suçlamaları okuyucularına aktardı.

Süddeutsche Zeitung'da yer alan haberde de ''Suskunluğun sonu'' başlığı kullanıldı. Haberde, Mesut'un Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraf sonrası ilk kez suskunluğunu bozduğu ve tutumundan geri adım atmadığı, özür dilemediği aksine taarruza geçtiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraf sonrası Mesut Özil'i hedef tahtasına oturtarak adeta linç kampanyası başlatan Bild gazetesi ise ''Özil'in istifa feryadı ve Almanya ile şaşkın hesaplaşması'' başlığını kullandı. Bild gazetesi, Mesut Özil'in yaptığı açıklamaları hazırladığı analiz haberle çürütmeye çalıştı.

Stern dergisinin internet sitesindeki haberde de ''Mesut Özil istifa etti: Bugün yaşadığımız Almanya için üzücü bir sembol'' ifadesi kullanıldı.



