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  1. Dünya Kupası'nda dev maç Cüneyt Çakır'ın

ını bıraktı

Başkan 'la verdiği fotoğraf sebebiyle Alman taraftarlar ve siyasilerden yoğun şekilde tepki alan , Alman ını bırakma kararı aldı.

Mesut Özil bombası! Karar verildi

2014 yılında 'nı kazanan , son şampiyon apoletiyle 2018 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmişti. Bu vedadan sonra Almanya'da günah keçisi ilan edilen ı bırakma kararı aldı.

Sky Almanya'nın edindiği bilgilere göre 'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, Alman Milli Takımı'nı bıraktı.

Mesut Özil'in babası Mustafa Özil de Bild'e yaptığı açıklamada oğlunun yerinde olsa milli takımı bırakacağını söylemişti.



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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi 21:50
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