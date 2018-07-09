2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Almanya, son şampiyon apoletiyle 2018 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmişti. Bu vedadan sonra Almanya'da günah keçisi ilan edilen Mesut Özil milli takımı bırakma kararı aldı.

Sky Almanya'nın edindiği bilgilere göre Arsenal'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, Alman Milli Takımı'nı bıraktı.

Mesut Özil'in babası Mustafa Özil de Bild'e yaptığı açıklamada oğlunun yerinde olsa milli takımı bırakacağını söylemişti.







