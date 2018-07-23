Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Fenerbahçe'nin rakibi Benfica oldu. İlk maç 7-8 Ağustos'ta Portekiz'de, rövanş 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

LİG YOLU:

> Benfica - Fenerbahçe

> Slavia Prag - Dinamo Kiev

> PAOK & Basel - Spartak Moskova

> Standard Liege - Ajax & Sturm Graz

> Celtic & Rosenborg - AEK

> Salzburg - Shkendija & Sheriff

> Legia Varşova & Spartak Trnava - Kızılyıldız & Suduva

> Kukes & Karabağ - BATE Borisov & HJK Helsinki

> Astana & Midtjylland - Dinamo Zagreb & Hapoel Beer-Sheva

> CFR Cluj & Malmö - Ludogorets Razgrad & Vidi

ŞAMPİYONLAR YOLU:

BENFİCA YABANCI DEĞİL

Bu arada Fenerbahçe ve Benfica, 2012/2013 UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde karşı karşıya gelmişti. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ilk maçta Sarı-lacivertliler, Egemen'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Ancak Portekiz'de oynanan rövanşı 3 - 1 kazanan ev sahibi takım, Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükselmişti.

FENERBAHÇE İKİ ELEME TURUNU GEÇMEK ZORUNDA

Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılabilmek için iki eleme turunu geçmek zorunda. Sarı-lacivertliler önce üçüncü ön eleme turunda mücadele verecek. Bu turu geçerse play-off turuna yükselecek. Fenerbahçe, üçüncü ön eleme turunda seri başı olmayanlar torbasından kuraya girdi.





