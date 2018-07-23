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seferberliği

G.Saray’ın Cezayirli yıldızının hazırlık maçlarındaki futbolu soru işareti oluşturdu. ’in ’yi özel olarak uyardığı öğrenildi

Feghouli seferberliği
Galatasaray'da Feghouli düşündürüyor... Cezayirli futbolcu geçen sezon özellikle son maçlarda büyük bir düşüş yaşamış ancak şampiyonluk kazanıldığı için bu durum fazla ön plana çıkmamıştı. 'den çok şeyler bekleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu sezonki hazırlık maçlarında yıldız oyuncudan istediği verimi alamadı. PSV Eindhoven ve Valencia ile oynanan maçlarda Cezayirli yıldızın beklentilerin altında kalması kafalarda soru işareti oluşturdu. Bu durum karşısında Teknik Direktör 'in öğrencisiyle bir görüşme yaparak uyardığı ortaya çıktı. Feghouli'ye isteklerini bir bir anlatan Fatih Terim'in daha dikkatli olmasını istediği öne sürüldü.
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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