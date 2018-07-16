Yol Durumu
  1. Fenerbahçe güç depoladı
  2. Valbuena aldırış etmiyor!

F.Bahçe'den ayrılıyor

’nin 32 yaşındaki Faslı futbolcusu ya da ’a olacak

Nabil Dirar F.Bahçeden ayrılıyor
Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Nabil Dirar, Sarı-Lacivertli takımdan kopmak üzere.

3.5 MİLYONA GELMİŞTİ
Sarı-Lacivertli takımda ortaya koyduğu futbolla taraftarların tepkisine neden olan Nabil Dirar'a ve takımlarının yakın ilgisi olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin de gelen tekliflere sıcak baktığı öğrenildi. Bilindiği gibi Kanarya, yapabilmek için elinden oyuncu çıkarmak zorunda. , Dirar'ı geçen yıl Monaco'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.
Etiketler: , , , ,
  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR