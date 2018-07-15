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  1. Ağaoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

hazırlık maçında 'ya 4-1 yenildi

, kampında 'yla karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş farklı kaybetti!
, kampındaki ikinci hazırlık maçında Rus ekibi 'yla karşılaştı. Saat 15:00'te başlayan ve SporSmart'tan naklen yayımlanan maçta Beşiktaş, 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-1 yenik ayrıldı. Beşiktaş'ın tek golünü 8. dakikada atarken, CSKA Moskova'nın gollerini 16. dakika Chalov, 27. dakikada Astemir Gordyushenko, 53. dakikada Mitrovic (K.K), ve 75. dakika Dmitri Efremov kaydetti. Siyah-beyazlılar ilk hazırlık maçında ise S. Donetsk ile 0-0 berabere kalmıştı.



Beşiktaş, Avusturya kampı sürecinde 17 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Reading ve 20 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.
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  • 15 Temmuz 2018, Pazar 17:05
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