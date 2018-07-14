Kırkpınar'da 2 hakem görevden alındı

Recep Kara'ın resmi itirazı üzerine hakemler hakkında soruşturma başlattıklarını ifade eden Başkan Aydın, "Müsabakayı yöneten hakem ile kuledeki hakemi görevden aldık. Bundan sonra görev yapmayacaklar. Hakemlerden bir komisyon kurulacak. Tekrar oyunu izleyeceğiz. Karar Recep Kara'nın lehine olduğu takdirde hakemlere ceza vereceğiz. Güreşin tekrarlanması söz konusu değil." ifadelerini kullandı
Güreş karşılaşmasının ardından Recep Kara gazetecilere yaptığı açıklamada, hakkında verilen kararın haksız ve yanlı olduğunu, bir daha Kırkpınar'a gelmeyeceğini söylemişti.
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