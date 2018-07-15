Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa şampiyonluğa ulaştı.

Fransa tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmayı başardı.

48. dakikada gelişen Hırvatistan atağında Rakitic'in pasıyla Rebic, Fransa ceza sahası içinde topla buluştu. Rebic, sol çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Lloris üzerine gelen topu son anda tek yumruğuyla kornere çeldi.

52. dakikada Fransa etkili geldi. Griezmann'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mbappe, altı pas önünde sağ çaprazdan şutunu attı. Kalesini zamanında terkeden ve açıyı kapatan Subasic'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı.





59. dakikada Fransa farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Mbappe ceza sahasına girdi, penaltı noktasının gerisindeki Griezmann'a pasını attı. Griezmann daha uygun pozisyondaki Pogba'ya topu gönderdi. Pogba şutunu attı top savunmadan döndü, bir kez daha topu önünde bulan Pogba bu kez sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

65. dakikada Fransa 4. golünü buldu. Sol kanattaki Hernandez'den pasını alan Mbappe, Hırvatistan ceza yayı üzerinde önündeki rakibine rağmen şutunu attı ve topu köşeden ağlara yolladı: 4-1.





69. dakikada Hırvatistan, Fransa kalecisi Lloris'in büyük hatası ile farkı 2'ye düşürdü. Umtiti'den pası alan Lloris, altı pas içinde Mandzukic'e çalım atmak istedi, Hırvat oyuncu ayağını uzattı ve topu ağlara gönderdi: 4-2.

Mücadele Fransa'nın 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.