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Aslan'da kara harekatı

G.Saray yönetimi, Terim’in istediği için ile masaya oturacak.Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak

Aslanda kara harekatı
Önümüzdeki sezon alternatifli bir kadro kurmak isteyen , Muğdat ve Onyekuru'dan sonra 3. ini yapmak için gaza bastı. Sarı- Kırmızılı yönetim, teknik direktör 'in savunmaya takviye istemesi üzerine forması giyen Kara Mbodji'yi bitirmek için kolları sıvadı. Senegalli stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

DENAYER'İN DURUMU BELİRSİZ
Bonservisi M.City'de olan 'in durumunun belirsizliğini koruması sebebiyle alternatif isimlere yönelen yönetim, kısa süre içinde Mbodji için kulübü Anderlecht ile 'da masaya oturacak.



BELÇİKA BASINI DOĞRULADI
Belçika basını da Galatasaray'ın 28 yaşındaki Kara Mbodji için Anderlecht ile temas kurduğunu ve bu transferin olumlu bir şekile sonuçlanmasının yakın olduğuna haberlerinde yer verdi.
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