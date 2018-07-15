Aslan'da kara harekatı

Önümüzdeki sezon alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Muğdat ve Onyekuru'dan sonra 3. transferini yapmak için gaza bastı. Sarı- Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in savunmaya takviye istemesi üzerine Anderlecht forması giyen Kara Mbodji'yi bitirmek için kolları sıvadı. Senegalli stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
DENAYER'İN DURUMU BELİRSİZ
Bonservisi M.City'de olan Denayer'in durumunun belirsizliğini koruması sebebiyle alternatif isimlere yönelen yönetim, kısa süre içinde Mbodji için kulübü Anderlecht ile Belçika'da masaya oturacak.
BELÇİKA BASINI DOĞRULADI
Belçika basını da Galatasaray'ın 28 yaşındaki Kara Mbodji için Anderlecht ile temas kurduğunu ve bu transferin olumlu bir şekile sonuçlanmasının yakın olduğuna haberlerinde yer verdi.
DENAYER'İN DURUMU BELİRSİZ
Bonservisi M.City'de olan Denayer'in durumunun belirsizliğini koruması sebebiyle alternatif isimlere yönelen yönetim, kısa süre içinde Mbodji için kulübü Anderlecht ile Belçika'da masaya oturacak.
BELÇİKA BASINI DOĞRULADI
Belçika basını da Galatasaray'ın 28 yaşındaki Kara Mbodji için Anderlecht ile temas kurduğunu ve bu transferin olumlu bir şekile sonuçlanmasının yakın olduğuna haberlerinde yer verdi.
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