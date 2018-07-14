Sissoko’yla sıcak temas

8 numara transferi için büyük bir çaba harcayan Fenerbahçe'de Moussa Sissoko sesleri yükseliyor... İngiltere'de bulunan sportif direktör Damien Comolli dün eski kulübü Tottenham Hotspur'u ziyaret etti. Comolli bu ziyarette transferde de önemli bir adım attı ve Moussa Sissoko ile görüşmek için izin aldı.
KULÜBÜN HEDEFLERİNİ ANLATTI
Comolli ardından da Fransız yıldız ve menajeriyle bir araya geldi. Buluşmada parasal konular veya sözleşme konuşulmadı. Comolli, Fenerbahçe'nin projelerini ve hedeflerini Sissoko'ya anlattı.
İNGİLİZ BASINI DA YAZIYOR
Taraflar kısa süre içinde birkez daha bir araya gelecek ve bu görüşmede transfer masaya yatırılacak. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Tottenham kulübü Moussa Sissoko'yu kiralamaya sıcak bakıyor.
N'KOUDOU İÇİN DE GÖRÜŞTÜ
Comolli'nin transfer listesindeki bir başka Tottenham'lı olan Kevin N'Koudou için de temaslarda bulunduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusunun transferinde önemli yol aldığı belirtiliyor.
KULÜBÜN HEDEFLERİNİ ANLATTI
Comolli ardından da Fransız yıldız ve menajeriyle bir araya geldi. Buluşmada parasal konular veya sözleşme konuşulmadı. Comolli, Fenerbahçe'nin projelerini ve hedeflerini Sissoko'ya anlattı.
İNGİLİZ BASINI DA YAZIYOR
Taraflar kısa süre içinde birkez daha bir araya gelecek ve bu görüşmede transfer masaya yatırılacak. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Tottenham kulübü Moussa Sissoko'yu kiralamaya sıcak bakıyor.
N'KOUDOU İÇİN DE GÖRÜŞTÜ
Comolli'nin transfer listesindeki bir başka Tottenham'lı olan Kevin N'Koudou için de temaslarda bulunduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusunun transferinde önemli yol aldığı belirtiliyor.
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