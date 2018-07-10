Dönmek istiyorum

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı... 2016-17 sezonunda Sarı-Lacivertli formayı giyen Luis Nani, Fenerbahçe'ye dönmek istediğini açıkladı.
ŞAMPİYONLUĞA KATKI SAĞLARIM
Geçtiğimiz sezonu Lazio'da kiralık geçiren ve bonservisi Valencia'da bulunan Portekizli yıldız, "Takım yıllardır şampiyon olamıyor. Kulübün şampiyonluğuna ben de katkı sağlamak ve bu sevincin bir parçası olmak istiyorum. Açıkça söylemek gerekirse kulüpten haber bekliyorum. Yeniden o taraftarın önüne çıkmak güzel olurdu" ifadesini kullandı. Valencia ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Nani için Cocu verecek.
ŞAMPİYONLUĞA KATKI SAĞLARIM
Geçtiğimiz sezonu Lazio'da kiralık geçiren ve bonservisi Valencia'da bulunan Portekizli yıldız, "Takım yıllardır şampiyon olamıyor. Kulübün şampiyonluğuna ben de katkı sağlamak ve bu sevincin bir parçası olmak istiyorum. Açıkça söylemek gerekirse kulüpten haber bekliyorum. Yeniden o taraftarın önüne çıkmak güzel olurdu" ifadesini kullandı. Valencia ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Nani için Cocu verecek.
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