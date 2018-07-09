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  1. F.Bahçe'de flaş Volkan Demirel kararı

'nda Hırvatistan-İngiltere karşılaşmasını yönetecek

yarı finalinde oynanacak Hırvatistan-İngiltere maçını yönetecek. Çakır'ın yardımcıları ise ve olacak.

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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi 20:11
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