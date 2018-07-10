Fatih Terim'in sır gibi sakladığı transfer planı belli oldu.... Fatih Terim'in, yardımcıları Ümit Davala'yı ve Hasan Şaş'ı ne amaçla yurt dışına gönderdiği ortaya çıktı. Deneyimli teknik adam basın toplantısında bunun sebebini söylememişti.
Fatih Terim Norveç'te 3 ismi izlettiriyor
Yeni sezon hazırlıklarına Fatih Terim yönetiminde devam eden Galatasaray'ın transfer planı belli oldu. Tecrübeli teknik adam; Hasan Şaş, Ümit Davala ve Necati Ateş'i Norveç'e göndererek 3 genç ismi yakın takibe aldırdı.
Etiketler: Fatih Terim , Hasan Şaş , Ümit Davala , Necati Ateş , Galatasaray
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