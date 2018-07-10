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Norveç'te 3 ismi izlettiriyor

Yeni sezon hazırlıklarına yönetiminde devam eden 'ın transfer planı belli oldu. Tecrübeli teknik adam; , ve 'i Norveç'e göndererek 3 genç ismi yakın takibe aldırdı.

Fatih Terim Norveçte 3 ismi izlettiriyor

Fatih Terim'in sır gibi sakladığı transfer planı belli oldu.... Fatih Terim'in, yardımcıları Ümit Davala'yı ve Hasan Şaş'ı ne amaçla yurt dışına gönderdiği ortaya çıktı. Deneyimli teknik adam basın toplantısında bunun sebebini söylememişti.

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  • 10 Temmuz 2018, Salı 09:42
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