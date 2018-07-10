Fatih Terim'in sır gibi sakladığı transfer planı belli oldu.... Fatih Terim'in, yardımcıları Ümit Davala'yı ve Hasan Şaş'ı ne amaçla yurt dışına gönderdiği ortaya çıktı. Deneyimli teknik adam basın toplantısında bunun sebebini söylememişti.