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Baba vatan

, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldi. Nazi ruhu hortlayan Almanlar, saldırıya geçti. Bu saldırılar sonrası baba resti çekti: Oğlumun yerinde olsam dan ayrılırım...

Baba vatan
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı 'da ziyaret eden Almanya'da adeta sosyal linçe uğradı. Almanya'nın 'nda ilk turda elenmesi de Mesut ve takımın diğer Türk asıllı oyuncusu İlkay'a fatura edildi.

MESUT'U İNCİTTİLER
Almanya lar Sorumlusu Oliver Bierhoff ise "Mesut Özil'i kadroya almaktan vazgeçme şıkkı düşünülebilirdi" diyerek ünlü futbolcuyu açıkça tehdit etti. İşte tüm bunlara en sert tepki Mesut'un babası 'den geldi. Baba Özil şunları söyledi: "Ben Mesut'un yerinde olsam, teşekkür eder 'Buraya kadar' derim. Bu kadar incitme bedel olarak büyük. Mesut'un yerinde olsam istifa ederim. Hep aynı: Kazanınca birlikte kazandık. Kaybedince Özil yüzünden mi kaybediliyor? Mesut maçlarda yuhalandı ve günah keçisi ilan edildi. İncindiğini düşünüyorum. Mesut Milli Takımı bırakmalı."


Almanlar bu fotoğraf yüzünden Dünya Kupası'nda elendiklerini iddia etmişti.


Nişanlısı Amine Gülşe, daha fazla strese girmemesi için Mesut'u 'Aşıklar Adası' olarak bilinen Yunanistan'ın Santori Adası'na götürdü.


Lüks bir yat kiralayan Mesut Özil aşka geldi. Nişanlısı Amine Gülşe ile taktıkları aşk dolu bileklikleri ile dikkat çekti.


Mesut ve Amine bir haftadır yaptıkları tatilde mutlu anlarını sosyal medyadan paylaştı.
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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