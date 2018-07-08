İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki savunma oyuncusunun Fransız kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını söyledi.
Mehmet Zeki Çelik Lille ile sözleşme imzaladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un formasını terleten 21 yaşındaki savunma oyuncusu Mehmet Zeki Çelik, Fransa'nın Lille takımına transfer olarak 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Etiketler: Zeki Çelik , Lille , İstanbulspor
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