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Mehmet ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'un formasını terleten 21 yaşındaki savunma oyuncusu Mehmet , Fransa'nın takımına transfer olarak 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki savunma oyuncusunun Fransız kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını söyledi.

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  • 08 Temmuz 2018, Pazar 13:30
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